Тюменец лишился дара речи, проиграв в онлайн-игре
Житель Тюмени в течение длительного времени играл в онлайн-игры. После очередного поражения игрок потерял сознание. Врачи буквально вытащили его с того света.
В приемном отделении ОКБ №2 у пациента диагностировали геморрагический инсульт. Скачок давления произошел на фоне эмоциональных переживаний, а внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела. К тому же, выяснилось, что он страдал от гипертонии, однако не следил за уровнем своего артериального и не принимал предписанные врачом лекарства.
– Мужчину госпитализировали, несколько суток он пробыл в реанимации. Затем пациента перевели в общую палату, где с ним занимались логопед и инструкторы лечебной физкультуры. Тренировки проводились на специальных реабилитационных аппаратах, – рассказывает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Она добавила, что через несколько дней к мужчине вернулась речь, он вновь смог самостоятельно ходить. Из больницы его недавно выписали.
ИСТОЧНИК KP.RU