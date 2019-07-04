2019-07-04T10:03:41+03:00
Общество

Тюменец лишился дара речи, проиграв в онлайн-игре

Местный житель страдал от гипертонии
Вадим Бегун
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Тюменец не лечился от гипертонии и слег с инсультом. Фото - pixabay.com.Тюменец не лечился от гипертонии и слег с инсультом. Фото - pixabay.com.
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Житель Тюмени в течение длительного времени играл в онлайн-игры. После очередного поражения игрок потерял сознание. Врачи буквально вытащили его с того света.

В приемном отделении ОКБ №2 у пациента диагностировали геморрагический инсульт. Скачок давления произошел на фоне эмоциональных переживаний, а внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела. К тому же, выяснилось, что он страдал от гипертонии, однако не следил за уровнем своего артериального и не принимал предписанные врачом лекарства.

– Мужчину госпитализировали, несколько суток он пробыл в реанимации. Затем пациента перевели в общую палату, где с ним занимались логопед и инструкторы лечебной физкультуры. Тренировки проводились на специальных реабилитационных аппаратах, – рассказывает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что через несколько дней к мужчине вернулась речь, он вновь смог самостоятельно ходить. Из больницы его недавно выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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