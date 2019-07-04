Спасатели разрешили тюменцам купаться на одиннадцати пляжах
В Тюменской области на сегодняшний день освидетельствованы 11 пляжей. По обстановке на аналогичный период прошлого года – на один меньше.
В прошлом году в летний купальный сезон функционировали 16 мест санкционированного и безопасного купания, передает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
– В этом году пляжи работают в следующих местах: три на базе отдыха «Верхний Бор», «Пруд Лесной», санаторий «Сибирь», оздоровительный центр «Серебряный Бор» и Детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний Бор», детский лагерь «Витязь», лагерь «Роза ветров» на озере Сингуль Ялуторовского района, детских центрах «Олимпийская ребячка» и «Ребячья республика», – сообщают спасатели.
В пресс-службе добавили, что в ближайшие июльские дни планируется работа по приемке пляжей в Ишиме и Голышманово.
ИСТОЧНИК KP.RU