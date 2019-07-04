2019-07-04T09:43:12+03:00
Общество

Спасатели разрешили тюменцам купаться на одиннадцати пляжах

Здесь местным жителям будет безопасно
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали о безопасных пляжах.Тюменцам рассказали о безопасных пляжах.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области на сегодняшний день освидетельствованы 11 пляжей. По обстановке на аналогичный период прошлого года – на один меньше.

В прошлом году в летний купальный сезон функционировали 16 мест санкционированного и безопасного купания, передает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

– В этом году пляжи работают в следующих местах: три на базе отдыха «Верхний Бор», «Пруд Лесной», санаторий «Сибирь», оздоровительный центр «Серебряный Бор» и Детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний Бор», детский лагерь «Витязь», лагерь «Роза ветров» на озере Сингуль Ялуторовского района, детских центрах «Олимпийская ребячка» и «Ребячья республика», – сообщают спасатели.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие июльские дни планируется работа по приемке пляжей в Ишиме и Голышманово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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