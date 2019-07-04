2019-07-04T09:01:15+03:00
Общество

Прокурор Тюменской области переезжает в Санкт-Петербург

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Вадим Бегун
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Владимир Владимиров 12 лет трудился в Тюмени. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Владимир Владимиров 12 лет трудился в Тюмени. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров назначен на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Тюмени он проработал 12 лет.

– Приказ о назначении был подписан вчера. Кто его заменит, сказать не могу. Ждем приказа президента России, – сообщила пресс-секретарь тюменской прокуратуры Елена Мельникова.

Владимир Владимиров родился в 1960 году. Свой трудовой путь начал стажером прокуратуры Автозаводского района Набережных Челнов. С 1993 по 1998 годы трудился в должности казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Республики Татарстан.

Два года – с 2005 по 2007 – был заместителем прокурора Санкт-Петербурга. Следующие 12 лет посвятил работе в тюменской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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