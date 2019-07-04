Пойман тоболяк, избивший до смерти женщину у Вечного огня
Полицейские задержали 30-летнего жителя Тобольска, который подозревается в зверском убийстве женщины. Дело вызвало широкий общественный резонанс.
– Несмотря на то, что злоумышленник покинул место преступления, его все же удалось найти в ходе проведенных следственных действий. В настоящее время безработный ранее судимый житель Тобольска задержан. Он уже дал признательные показания следователю и рассказал, что в тот день потерпевшая попросила у него немного денег, но получила отказ. Между ними возник конфликт, обвиняемый нанес женщине множественные удары по голове и телу, а после скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.
Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранним утром 27 мая этого года у Вечного огня, расположенного в Тобольске, с множественными травмами и гематомами обнаружена 52-летняя женщина. Ее тут же госпитализировали в областную больницу № 3 г. Тобольска. Несмотря на усилия врачей, спустя две недели она скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU