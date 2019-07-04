Пойман тоболяк, избивший до смерти женщину у Вечного огня

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-04T08:36:15+03:00

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Полицейские задержали 30-летнего жителя Тобольска, который подозревается в зверском убийстве женщины. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

– Несмотря на то, что злоумышленник покинул место преступления, его все же удалось найти в ходе проведенных следственных действий. В настоящее время безработный ранее судимый житель Тобольска задержан. Он уже дал признательные показания следователю и рассказал, что в тот день потерпевшая попросила у него немного денег, но получила отказ. Между ними возник конфликт, обвиняемый нанес женщине множественные удары по голове и телу, а после скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранним утром 27 мая этого года у Вечного огня, расположенного в Тобольске, с множественными травмами и гематомами обнаружена 52-летняя женщина. Ее тут же госпитализировали в областную больницу № 3 г. Тобольска. Несмотря на усилия врачей, спустя две недели она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU