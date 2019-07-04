Робот-хирург прооперировал почти 600 пациентов в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-04T08:02:09+03:00

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В стационаре медико-санитарной части «Нефтяник» Тюмени с помощью робота-хирурга успешно прооперировано уже 590 пациентов. Однако тюменские врачи решили шагнуть еще дальше.

– Робот-ассистированые операции на хирургическом комплексе Da Vinci Si успешно проводятся в Тюмени уже не первый год. Однако тюменские врачи решили совместить сразу две высокие технологии для получения лучшего результата: роботическую установку и ультрасовременный лазер, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, роботические операции проводятся без разрезов, поэтому позволяют значительно уменьшить болевой синдром и период реабилитации после хирургического вмешательства. Кроме того, такие вмешательства сокращают сроки нахождения пациента в стационаре до 1-2 дней. Что немаловажно – максимально сохраняют для женщины возможность будущего материнства.

ИСТОЧНИК KP.RU