2019-07-04T08:02:09+03:00
Здоровье

Робот-хирург прооперировал почти 600 пациентов в Тюмени

Местные врачи внедрили новую для России методику
Вадим Бегун
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Тюменские врачи работают на роботизированном комплексе. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Тюменские врачи работают на роботизированном комплексе. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
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В стационаре медико-санитарной части «Нефтяник» Тюмени с помощью робота-хирурга успешно прооперировано уже 590 пациентов. Однако тюменские врачи решили шагнуть еще дальше.

– Робот-ассистированые операции на хирургическом комплексе Da Vinci Si успешно проводятся в Тюмени уже не первый год. Однако тюменские врачи решили совместить сразу две высокие технологии для получения лучшего результата: роботическую установку и ультрасовременный лазер, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, роботические операции проводятся без разрезов, поэтому позволяют значительно уменьшить болевой синдром и период реабилитации после хирургического вмешательства. Кроме того, такие вмешательства сокращают сроки нахождения пациента в стационаре до 1-2 дней. Что немаловажно – максимально сохраняют для женщины возможность будущего материнства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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