В Тюмени сегодня отключат несколько светофоров

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-04T06:58:26+03:00

Два светофора отключат сегодня в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 4 июля, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены несколько светофоров.

Так, с 9 до 13 часов не будет работать светофор в районе дома № 46 по ул. Олимпийской, а с 12 до 14 часов – на пересечении ул. 30 лет Победы и ул. Мельникайте.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там отметили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU