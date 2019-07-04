2019-07-04T07:26:55+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Вадим Бегун
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10% от его стоимости.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2018 и 2019 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ – не более 1 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля.

При этом автомобиль должен быть произведен в 2019 году, и его полная масса не должна превышать 3,5 тонны.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фото: полиция задержала подозреваемых, устроивших перестрелку в тюменском ТРЦ
Робот-хирург прооперировал почти 600 пациентов в Тюмени
В Тюмени сегодня отключат несколько светофоров
Тюменке, совравшей полицейским о краже ее телефона, грозит тюрьма
Тюменцам расскажут, как уберечь ребенка от падения из окна
Погода на 4 июля в Тюмени: дождь будет идти целый день
Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы
Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео
Тюменец выплатил огромный долг, чтобы вылететь в Болгарию
Срочно: в Тюмени ищут мужчин, устроивших перестрелку в ТРЦ «Кристалл»
Администрации Тобольска снизили штраф за грубейшие нарушения на скотомогильнике
Тюменский колледж закупит электронику известного бренда на 5 миллионов рублей
В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход
В Тюмени новая школа готовится принять первых учеников
Банк УРАЛСИБ предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Тюменские дети, перенесшие рак, едут на «Игры победителей»
В Тюмени из-за выстрелов эвакуировали людей из торгового центра «Кристалл»
Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок
Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале
Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам
В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова
«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»
Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны
Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома
Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене
В Тобольске горел приют для собак
Историческое здание в центре Тюмени продают почти за 80 миллионов рублей