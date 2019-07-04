Тюменке, совравшей полицейским о краже ее телефона, грозит тюрьма
Жительница Тюменской области после ссоры донесла на знакомого, якобы он украл у нее сотовый. Однако на деле выяснилось, что мужчина ни в чем не виноват.
В дежурную часть Нижнетавдинского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее знакомый в ходе распития спиртных напитков украл у нее мобильный телефон и деньги.
– Дежурная группа осмотрела место происшествия, опросила заявительницу, подозреваемого и свидетелей. Им удалось установить, что между знакомыми в разгар веселья завязался конфликт, но имущество у заявительницы никто не крал, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там добавили, что 53-летняя тюменка позже призналась, что решила проучить оппонента, вступившего с ней в словесную перепалку. Выбежав из дома, она позвонила полицейским и заявила о краже сотового и денег.
Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU