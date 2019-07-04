2019-07-04T06:19:52+03:00
Происшествия

Тюменке, совравшей полицейским о краже ее телефона, грозит тюрьма

Женщина пошла на обман из-за банальной ссоры
Вадим Бегун
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Тюменка придумала, что ее обокрали, после ссоры.Тюменка придумала, что ее обокрали, после ссоры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Тюменской области после ссоры донесла на знакомого, якобы он украл у нее сотовый. Однако на деле выяснилось, что мужчина ни в чем не виноват.

В дежурную часть Нижнетавдинского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее знакомый в ходе распития спиртных напитков украл у нее мобильный телефон и деньги.

– Дежурная группа осмотрела место происшествия, опросила заявительницу, подозреваемого и свидетелей. Им удалось установить, что между знакомыми в разгар веселья завязался конфликт, но имущество у заявительницы никто не крал, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что 53-летняя тюменка позже призналась, что решила проучить оппонента, вступившего с ней в словесную перепалку. Выбежав из дома, она позвонила полицейским и заявила о краже сотового и денег.

Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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