Тюменцам расскажут, как уберечь ребенка от падения из окна

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-04T05:39:51+03:00

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На Цветном бульваре завтра проведут акцию #Берегитедетей. Ее цель – просвещение родителей в вопросах безопасности жизни и здоровья детей.

– В мае подобная акция уже проводилась. Тогда волонтеры проинформировали родителей об опасности открытого доступа к окнам, провели опрос на эту тему и распространили листовки с заголовком: «Твой ангел не умеет летать», – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Участники акции и в этот раз просят родителей в теплое время года особое внимание уделить безопасности детей.

Элементарные меры и бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка. Так, например, не следует оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. К тому же, нельзя оставлять ребенка, играющего возле окон и стеклянных дверей, без присмотра. Что особенно важно – не надо оставлять мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU