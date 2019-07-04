Погода на 4 июля в Тюмени: дождь будет идти целый день

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-04T04:59:55+03:00

Дождь с грозой будет идти целый день в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 4 июля, небо в Тюмени на протяжении всего дня будет покрыто облаками. К тому же, целый день будет идти дождь c грозой.

Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +15 градусов.

4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили: если этот день был жарким, то декабрь будет морозным. В это время зацветала липа.

ИСТОЧНИК KP.RU