Погода на 4 июля в Тюмени: дождь будет идти целый день
Вновь ожидается гроза
Дождь с грозой будет идти целый день в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 июля, небо в Тюмени на протяжении всего дня будет покрыто облаками. К тому же, целый день будет идти дождь c грозой.
Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +15 градусов.
4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили: если этот день был жарким, то декабрь будет морозным. В это время зацветала липа.
ИСТОЧНИК KP.RU