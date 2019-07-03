Тюменец выплатил огромный долг, чтобы вылететь в Болгарию
Более 2 миллионов рублей перевел житель Болгарии в доход бюджета Тюменской области. Мужчина родом из Тюмени, но уже много лет проживает на территории Болгарии. В областном центре он ведет бизнес.
– У предпринимателя имелись неоплаченные долги перед департаментом имущественных отношений за аренду нежилых помещений. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на ограничение в выезде должника, – рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
По информации ведомства, в июне «болгарин» приехал в Тюмень, но выехать уже не смог. В аэропорту ему напомнили об обязательствах. Для воссоединения с семьей мужчине пришлось в кратчайшие сроки оплатить всю сумму долга.
ИСТОЧНИК KP.RU