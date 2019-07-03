Администрации Тобольска снизили штраф за грубейшие нарушения на скотомогильнике

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-03T15:35:07+03:00

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Тобольский городской суд оставил постановление местного управления Россельхознадзора, которое привлекло администрацию города к штрафу, в силе. Однако размер штрафа был снижен.

Напомним, в марте этого года на сибиреязвенном скотомогильнике, расположенном на берегу реки Иртыш в центре Тобольска, были выявлены грубейшие нарушения. Так, там отсутствовало ограждение, сам курган разрыт, а грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб и шерсти животных был вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии водоема.

За ненадлежащее санитарное состояние скотомогильника постановлением управления Россельхознадзора по Тюменской области администрация Тобольска была привлечена к административной ответственности. Ей выписали штраф в размере 600 000 рублей. Власти города не согласились с принятым решением и обратились в суд.

Однако там постановление отменять не стали, лишь снизили размер штрафа на сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU