2019-07-03T15:14:09+03:00
Общество

Тюменский колледж закупит электронику известного бренда на 5 миллионов рублей

Учебное заведение приобретет планшеты и моноблоки
Вадим Бегун
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Тюменские колледжи выбирают продукцию Apple.Тюменские колледжи выбирают продукцию Apple.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий закупит продукцию американской корпорации Apple. На нее заведение готово потратить 4 миллиона 986 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Из информации ресурса следует, что колледж планирует приобрести 12 моноблоков за 290 тысяч рублей, семь планшетов Apple iPad Pro за 98 тысяч рублей, шесть планшетов Apple iPad Pro 11 – за 85 тысяч, один MacBook Pro 15 – за 310 тысяч рублей.

Согласно условиям контракта, победитель аукциона обязан будет поставить товар в течение трех недель с момента подписания договора. Заявки принимаются с 3 июля по 8 августа. Сам же аукцион пройдет 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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