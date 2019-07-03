В Тюмени новая школа готовится принять первых учеников

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-03T14:25:54+03:00

В новом корпусе будет набрано 16 первых классов. Фото со страницы vk.com Александра Моора.

В учебное заведение поступило более полутора тысяч заявлений на зачисление

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Губернатор региона Александр Моор посетил новый корпус школы №65 в районе ул. Янтарная-Житкова в Тюмени. В сентябре сюда пойдут первые ученики.

На сегодняшний день поступило 1600 заявлений на зачисление. По информации пресс-службы губернатора, строители завершили все работы. Сейчас в здании идет установка мебели и оборудования.

Также стало известно, что педагогический состав в старшем звене набран полностью, однако есть вакансии учителей начальной школы. В новом корпусе будет набрано 16 первых классов.

– Глава региона прошел по всем этажам школы, осмотрел и современное спортивное ядро, размещенное на территории образовательного учреждения, в том числе, многофункциональную спортивную игровую площадку. Здесь могут заниматься спортом не только ученики, но и все жители микрорайона, – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что губернатор высоко оценил выполненную работу и подготовку школы к приему детей.

ИСТОЧНИК KP.RU