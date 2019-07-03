2019-07-03T13:48:02+03:00
Спорт

Тюменские дети, перенесшие рак, едут на «Игры победителей»

Ребята примут участие в пяти видах спорта
Вадим Бегун
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Тюменские малыши, переболевшие рак, отправятся в Москву. Фото - пресс-служба Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество».Тюменские малыши, переболевшие рак, отправятся в Москву. Фото - пресс-служба Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество».
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Шесть детей из Тюменской области, которые перенесли онкологические заболевания, отправятся на Всемирные игры победителей фонда «Подари жизнь» в Москву. Мероприятие будет идти три дня – с 4 по 7 июля.

Стало известно, что транспортные расходы берет на себя Тюменский благотворительный проект «Ключ к жизни».

– Игра – это хорошая реабилитация для детей после тяжелого лечения. Девиз этих игр «После истории болезни начинается история побед» в полной мере отражает идею мероприятия, – рассказали в пресс-службе Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество».

В этом году шесть детей из Тюмени, Ялуторовска и Упоровского района примут участие в пяти видах спорта: плавании, легкой атлетике, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. В прошлом году тюменские ребята завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе и футболе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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