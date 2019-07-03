В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход
В Ишиме в суд направлено дело о хищении субсидии на приобретение жилья в сумме более 1,6 миллионов рублей. 38-летний местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
– Еще в марте 2010 года тюменец обратился в центр государственной жилищной поддержки за предоставлением бюджетной субсидии. Мужчина указал, что является безработным. С учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1,6 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе
В июне того же года обвиняемый купил квартиру, а фонд перечислил продавцу бюджетные деньги в счет ее частичной оплаты. Махинации были выявлены правоохранительными органами в ходе оперативных мероприятий. Оказалось, что на момент обращения житель Ишима работал водителем в одном из предприятий.
Обвиняемый полностью вину свою признал. Ему грозит 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU