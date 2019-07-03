В Тюменской области мошенник получил субсидию из бюджета, занизив доход

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-03T14:44:20+03:00

Тюменец решил купить квартиру дешевле, но может угодить за решетку. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Ишиме в суд направлено дело о хищении субсидии на приобретение жилья в сумме более 1,6 миллионов рублей. 38-летний местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

– Еще в марте 2010 года тюменец обратился в центр государственной жилищной поддержки за предоставлением бюджетной субсидии. Мужчина указал, что является безработным. С учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1,6 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе

В июне того же года обвиняемый купил квартиру, а фонд перечислил продавцу бюджетные деньги в счет ее частичной оплаты. Махинации были выявлены правоохранительными органами в ходе оперативных мероприятий. Оказалось, что на момент обращения житель Ишима работал водителем в одном из предприятий.

Обвиняемый полностью вину свою признал. Ему грозит 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU