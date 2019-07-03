2019-07-03T12:29:14+03:00
Общество

Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам

На двух директоров организаций заведены уголовные дела
Вадим Бегун
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Два тюменских предприятия не погасили вовремя долги.Два тюменских предприятия не погасили вовремя долги.Фото: Ольга Крыльцова
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С начала года в Тюменской области погашены долги по зарплате на общую сумму 299 миллионов рублей. В должниках есть предприятия-банкроты.

– Свыше 127 миллионов рублей составляет долг организаций региона по заработной плате. В должниках – 22 компании, 15 из которых – это предприятия-банкроты. Их общий долг – 84,6 миллионов рублей, – рассказали в управлении массовых коммуникаций Тюменской области.

Там уточнили, что наибольшая задолженность была на ООО «Завод ОПБ «Сибкомплектмонтаж» – 29,6 млн рублей, ООО «Сибстройинвест» – 21,2 млн рублей, ООО «Калинка-строй» – 11,8 млн рублей, ООО «Инвест-силикат-стройсервис» – 7,6 млн рублей и АО «Нефтепроммаш» – 6 млн рублей.

Также стало известно, что с начала года было возбуждено 20 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Два руководителя организаций-должников за повторные нарушения отстранены от работы.

Всего в результате принятых прокурорами мер с начала этого года в регионе погашены долги по зарплате на общую сумму 299 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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