Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-03T12:52:58+03:00

Тюмень представит делегация в составе 45 человек. Фото предоставлено департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области.

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В Самарской области на Мастрюковских озерах завтра начинается 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году он посвящен его 75-летию.

Всего в мероприятии примут участие более двухсот авторов-исполнителей. Тюмень представит делегация в составе 45 человек.

– В нее вошли представители областного центра, Тобольска, Заводоуковска. Это лауреаты фестивалей этого года и прошлых лет, а также юные журналисты детского медиа-холдинга «Академия радости». Возраст участников от семи лет и старше, – рассказали в тюменском департаменте по спорту и молодежной политике.

В ведомстве отметили, что взрослый и детский конкурсы пройдут в три тура. Лауреаты фестиваля авторской песни «Зимний Бардовский в Тюмени» переходят во второй тур автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU