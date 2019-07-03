Тюменские барды выступят на Грушинском фестивале
В Самарской области на Мастрюковских озерах завтра начинается 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году он посвящен его 75-летию.
Всего в мероприятии примут участие более двухсот авторов-исполнителей. Тюмень представит делегация в составе 45 человек.
– В нее вошли представители областного центра, Тобольска, Заводоуковска. Это лауреаты фестивалей этого года и прошлых лет, а также юные журналисты детского медиа-холдинга «Академия радости». Возраст участников от семи лет и старше, – рассказали в тюменском департаменте по спорту и молодежной политике.
В ведомстве отметили, что взрослый и детский конкурсы пройдут в три тура. Лауреаты фестиваля авторской песни «Зимний Бардовский в Тюмени» переходят во второй тур автоматически.
ИСТОЧНИК KP.RU