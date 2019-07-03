Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-03T10:46:28+03:00

В Тюмени расскажут стихи и споют песни приглашенные поэты и музыканты. Фото - Пресс-служба мультицентра «Моя территория».

Планируются выступления поэтов и ученых из России и Белоруссии

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Фестиваль искусств «Ключ» пройдет в Тюмени. На нем с лекциями выступят 39 деятелей творческого сообщества из разных городов России и Белоруссии.

Посетители мероприятия, которое состоится 6 июля, смогут услышать приглашенных музыкантов, литераторов, поэтов и даже ученых. Так, к примеру, доктор философских наук Владимир Богомяков расскажет, почему город представляет из себя замкнутую систему, а кандидат исторических наук Федор Корандеи представит Тюмень в русскои и мировои поэзии.

Также на «Ключ» в этом году приедет поэтесса – победитель Всероссийского поэтического слэма Анна Русс и выпускник Екатеринбургской консерватории Сергей Ходыкин. Кроме того, вживую перед зрителями выступят местные группы «Центральный Гастроном», «Комнатный музыкант di_di», «I-scream», «Мытищи» и «Solar Zero».

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Ключ» – наследник тюменского одноименного праздника 17-20 веков. Ранее он был посвящен ключевой воде, которая 400 лет назад спасла от мора лошадей. С 2015 года событие проходит в овраге за музеем Городская дума.

ИСТОЧНИК KP.RU