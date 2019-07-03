Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-03T10:27:07+03:00

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Сотрудники ДПС по Тюменской области капитаны полиции Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов, а также старший лейтенант Дмитрий Пятков спасли из огня пять человек. Трагедии удалось избежать благодаря их слаженным действиям.

– В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции увидели, что горит крыша одного из частных домов в селе Перевалово. Сообщив о пожаре в экстренные службы, они ринулись на помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Чтобы разбудить жильцов, мужчины стучали в двери, но на стук никто не реагировал. Огонь распространялся стремительно, тогда полицейские разбили окно и через него проникли в помещение, где дышать уже было невозможно. Они помогли выбраться на улицу трем женщинам и двум мужчинам, а затем оказали им первую медицинскую помощь.

В пресс-службе также отметили, что Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов уже не в первый раз помогают тюменцам выбраться из огня. Так, в апреле прошлого года они эвакуировали людей из горящего деревянного дома на улице Интернациональной в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU