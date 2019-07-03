В Тобольске горел приют для собак

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-03T09:45:27+03:00

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В Тобольске от огня пострадал приют для собак, расположенный на территории бывшего ДОЗа. Животные чудом остались живы.

Пожар произошел накануне, 2 июля. Видео с места происшествия выложили в социальных сетях.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области факт возгорания подтвердили. По данным ведомства, все собаки живы. О причинах возгорания там пока ничего не смогли рассказать.

По словам хозяйки приюта Елены Распутиной, пожар произошел в то время, когда никого из волонтеров в здании не было. Она утверждает, что причиной пожара стал поджог, пишут тюменские СМИ. Женщина к тому же говорит, что перед происшествием ей поступали угрозы и требования освободить земельный участок.

Ранее средства массовой информации также писали, что из-за приюта разругались волонтеры и депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров. Молодые люди сообщали, что с 1 августа приют, где в настоящий момент находится порядка 70 собак, идет под снос. На ликвидации питомник как раз настаивал Подковыров, якобы он мешает спокойно жить людям.

После обнародования в СМИ этой информации, чиновник принес извинения волонтерам, сказав, что просто погорячился.

ИСТОЧНИК KP.RU