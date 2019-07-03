Тюменца, накопившего более 60 долгов, заставят отработать 200 часов

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-03T09:05:52+03:00

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Житель Тюмени не оплачивал услуги ЖКХ, кредиты и штрафы ГИБДД. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

В Тюмени прошел совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов. В ходе мероприятия с помощью комплекса автофиксации правонарушений ПДД «Крис – П» удалось установить автовладельца, за которым числился долг по 61 исполнительному производству. Общая сумма долга тюменца составила 208 500 рублей.

– 60 тысяч рублей мужчина задолжал за предоставленные ему услуги ЖКХ, также он брал небольшой кредит на сотовый телефон. Остальная часть исполнительных производств – это штрафы за нарушение правил ПДД, один из которых за вождение в нетрезвом состоянии – 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В отношении нарушителя было составлено 10 протоколов. Обвиняемый был признан виновным, суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU