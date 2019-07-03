2019-07-03T08:36:07+03:00
Общество

Автографы легенд "Спартака" тюменцы могут купить за 10 тысяч рублей

Коллекционные футбольные мячи обойдутся чуть дороже
Вадим Бегун
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За автографы футболистов можно торговаться. Фото - "Юла".За автографы футболистов можно торговаться. Фото - "Юла".
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На рекламной площадке «Юла» появилось объявление тюменца о продаже автографов известных советских футболистов. Стоят они не так дорого – порядка 10 тысяч рублей. Можно и сторговаться.

На «Юле» продают альбом с автографами игроков сборной ветеранов российского футбола и футбольного клуба "Спартак". Среди легендарных футболистов – Ринат Дасаев, Федор Черенков, Валерий Шмаров, Андрей Пятницкий и другие.

«Состояние хорошее, – пишет автор объявления. – Автографы и альбом – 13-14 марта 2004 года. Возможна пересылка в любой город».

Также в тексте написано, что возможен торг. На сегодняшний день объявление посмотрели 362 человека.

Кроме того, этот же продавец желает реализовать и коллекционные футбольные мячи. Два мяча он продаст за 12 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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