Автографы легенд "Спартака" тюменцы могут купить за 10 тысяч рублей
На рекламной площадке «Юла» появилось объявление тюменца о продаже автографов известных советских футболистов. Стоят они не так дорого – порядка 10 тысяч рублей. Можно и сторговаться.
На «Юле» продают альбом с автографами игроков сборной ветеранов российского футбола и футбольного клуба "Спартак". Среди легендарных футболистов – Ринат Дасаев, Федор Черенков, Валерий Шмаров, Андрей Пятницкий и другие.
«Состояние хорошее, – пишет автор объявления. – Автографы и альбом – 13-14 марта 2004 года. Возможна пересылка в любой город».
Также в тексте написано, что возможен торг. На сегодняшний день объявление посмотрели 362 человека.
Кроме того, этот же продавец желает реализовать и коллекционные футбольные мячи. Два мяча он продаст за 12 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU