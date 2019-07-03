Лже-сотрудник банка ограбил тюменку на крупную сумму

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-03T06:59:48+03:00

Доверчивая тюменка сделала все, что просил мошенник. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Мошенник, представившийся сотрудником банка, смог выудить у пенсионерки нужную ему информацию. Пожилая тюменка лишилась почти двухсот тысяч рублей.

В дежурную часть тюменской полиции с заявлением обратилась 63-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

– Потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированного снятия денежных средств. Во время разговора неизвестный попросил сообщить ему необходимые банковские реквизиты, – рассказа ли в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что доверчивая пенсионерка поверила незнакомцу и ответила на все интересующие его вопросы. После телефонного разговора тюменка обнаружила списание денежных средств.

Пострадавшая лишилась около 180 тысяч рублей. Мошенник сейчас разыскивается. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU