Тюменская красавица набирает «стальную» команду

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-03T07:42:06+03:00

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В рамках тюменского полумарафона «Стальной характер – Автоград», который пройдет 20 июля, состоится благотворительная акция. Победительница конкурса «Мисс Россия-2016» из Тюмени Яна Добровольская набирает команду добровольцев для участия в ней.

– Суть акции заключается в том, чтобы преодолеть одну из самых простых дистанций тюменского полумарафона «Стальной характер – Автоград», проводимого в рамках программы популяризации здорового образа жизни в Тюменской области. Чтобы стать частью команды, достаточно прийти на легкоатлетический забег и встать в колонну бегунов на дистанцию 5 километров, которую и возглавит Яна Добровольская. Все, кто присоединится к ее команде, получат скидку от проекта «Стальной характер». Для ее активации необходимо ввести промокод «begi_sdobrom» во время покупки билета на этом сайте, – рассказывают организаторы мероприятия.

По их словам, средства от продажи билетов направят на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU