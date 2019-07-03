Тюменцы смогут обменяться книгами в эти выходные

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-03T06:19:59+03:00

Если книга не нужна - можно ее обменять на другую. Фото предоставлено организаторами книжного обменника.

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Жители Тюмени смогут обменять ненужные им книги на любые другие. Книжный развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2).

– Мы принимаем художественную и научно-популярную литературу. Плата за вход остается неизменной вот уже 14 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность, – рассказывают организаторы.

Здесь же будет работать барахолка, в которой может поучаствовать каждый. Кроме того, по соседству волонтеры организуют сбор макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU