2019-07-03T06:19:59+03:00
Общество

Тюменцы смогут обменяться книгами в эти выходные

Общегородской книжный обменник откроется в субботу
Вадим Бегун
Поделиться:
Если книга не нужна - можно ее обменять на другую. Фото предоставлено организаторами книжного обменника.Если книга не нужна - можно ее обменять на другую. Фото предоставлено организаторами книжного обменника.
Изменить размер текста:

Жители Тюмени смогут обменять ненужные им книги на любые другие. Книжный развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2).

– Мы принимаем художественную и научно-популярную литературу. Плата за вход остается неизменной вот уже 14 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность, – рассказывают организаторы.

Здесь же будет работать барахолка, в которой может поучаствовать каждый. Кроме того, по соседству волонтеры организуют сбор макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменских браконьеров обнаружили стерлядь и бобров
Погода на 3 июля в Тюмени: ждем большие дожди
Тюменские черлидеры впервые завоевали бронзу европейского первенства
Тюменец пригласил таксиста домой и угнал его авто
Почти 50 тысяч цыплят прилетели в Тюмень
Тюменские КВНщики рассмешат зрителей Первого канала
В Тюмени участились случаи краж велосипедов
Ушел из жизни председатель тюменского областного совета ветеранов Игорь Шаповалов
Тюменец приютил 30 мигрантов в маленькой однушке
Тюменцам рекомендуют снимать наушники перед пешеходным переходом
В Тюмени за волокиту оштрафовали руководителя ТРИЦ
Случаи заражения клещевым энцефалитом среди тюменцев единичны
Отслеживать задержки автобусов тюменцы смогут онлайн
Тюменка выдумала изнасилование, чтобы скрыть ночное отсутствие дома
Почти треть сетей Тобольска признаны ветхими