У тюменских браконьеров обнаружили стерлядь и бобров

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-03T05:40:03+03:00

У тоболяков не оказалось разрешения на ружье и лицензии на охоту. Фото - пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

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В речном порту Тобольска полиция выявила двух браконьеров, которые охотились и рыбачили без разрешения. Нарушители задержаны.

– Тоболяки на моторной лодке приплыли на реку Тобол, где сетью выловили 14 особей стерляди. Добычей браконьеров стала не только рыба, но и два бобра. Согласно действующему законодательству, охотиться на них можно только после получения лицензии, которой у мужчин не было, как и разрешения на ружье, – рассказали в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Улов браконьеров полицейские изъяли и направили на исследование. Шесть живых особей стерляди выпустили в реку. Своими действиями браконьеры причинили ущерб в размере 164 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU