Погода на 3 июля в Тюмени: ждем большие дожди
Сегодня, 3 июля, солнце в Тюмени будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром ожидается сильный дождь, лишь днем без осадков. Вечером дождь c грозой.
Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.
3 июля почитается память святого Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли «Паутинный», потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывал дождливым, с грозой. Дождь в этот день мог «предсказать» не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU