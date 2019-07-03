2019-07-03T05:00:02+03:00
Общество

Погода на 3 июля в Тюмени: ждем большие дожди

Лишь днем будет без осадков
Вадим Бегун
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Ночью и днем будет дождь.Ночью и днем будет дождь.Фото: Виктория Аввакумова
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Сегодня, 3 июля, солнце в Тюмени будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром ожидается сильный дождь, лишь днем без осадков. Вечером дождь c грозой.

Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.

3 июля почитается память святого Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли «Паутинный», потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывал дождливым, с грозой. Дождь в этот день мог «предсказать» не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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