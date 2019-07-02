Тюменец пригласил таксиста домой и угнал его авто

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-02T15:41:50+03:00

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Житель поселка Первомайский Вагайского района решил покататься на автомобиле. Для этого он вызвал такси и пригласил водителя к себе домой.

Сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили водителя, управляющего автомобилем с фирменным обозначением одной из компаний такси. Мужчина не смог предоставить документы на машину. От него исходил резкий запах алкоголя.

– Экспертиза установила, что 34-летний житель Тюменского района находится в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался за пьяную езду и лишен водительского документа, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позже выяснилось, что тюменец вместе с сестрой приехал домой на такси. Мужчина пригласил водителя в дом, чтобы тот передохнул. Тем временем злоумышленник угнал авто, чтобы прокататься.

В настоящее время автомобиль возвращен владельцу. Подозреваемый свою вину признал, ему запретили выезжать за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU