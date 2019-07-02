Тюменские черлидеры впервые завоевали бронзу европейского первенства

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-02T16:39:51+03:00

Тюменские черлидеры, несмотря на непредсказуемые решения судей, добились отличных результатов. Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

Тюменская команда «Victory» блестяще выступила на юниорском первенстве Европы по чир-спорту, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Конкуренцию россиянкам составили более двух тысяч сильнейших черлидеров из Венгрии, Бельгии, Норвегии, Финляндии и других стран, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Тюменки выступали в дисциплине «Чир» и заняли почетное третье место. Лидерами первенства стали команды из Норвегии и Финляндии.

– Впервые в истории черлидинга спортсмены-юниоры из России вошли в тройку сильнейших. Восхищению нет предела, – говорит президент федерации черлидинга Тюменской области Ирина Сташкевич.

В свою очередь тренер команды Виктор Ерошенко отметил, что была проделана колоссальная работа. Он заявил, что соперники были сильные, а решения судей непредсказуемые.

ИСТОЧНИК KP.RU