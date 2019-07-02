Тюменские черлидеры впервые завоевали бронзу европейского первенства
Тюменская команда «Victory» блестяще выступила на юниорском первенстве Европы по чир-спорту, которое состоялось в Санкт-Петербурге.
Конкуренцию россиянкам составили более двух тысяч сильнейших черлидеров из Венгрии, Бельгии, Норвегии, Финляндии и других стран, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Тюменки выступали в дисциплине «Чир» и заняли почетное третье место. Лидерами первенства стали команды из Норвегии и Финляндии.
– Впервые в истории черлидинга спортсмены-юниоры из России вошли в тройку сильнейших. Восхищению нет предела, – говорит президент федерации черлидинга Тюменской области Ирина Сташкевич.
В свою очередь тренер команды Виктор Ерошенко отметил, что была проделана колоссальная работа. Он заявил, что соперники были сильные, а решения судей непредсказуемые.
ИСТОЧНИК KP.RU