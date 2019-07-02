2019-07-02T15:21:21+03:00
Общество

Почти 50 тысяч цыплят прилетели в Тюмень

Птиц доставят на птицефабрику
Вадим Бегун
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Птенцов доставили в Тюмень из туманного Альбиона. Фото - pixabay.com.Птенцов доставили в Тюмень из туманного Альбиона. Фото - pixabay.com.
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Партия суточных цыплят количеством 42 700 голов прибыли в Тюмень из Великобритании. Далее они отправятся на крупнейшую птицефабрику Тюменской области ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова.

– Отметим, что на это предприятие заграничные цыплята поступают не в первый раз. Такой подход позволит повысить производственные показатели, увеличить объемы производимой продукции, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По инспекторов ведомства словам, они провели внешний осмотр цыплят, а также проверили документы. В результате живой груз получил разрешение на дальнейшее передвижение к птицефабрике. Там птицы процдут месячный карантин, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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