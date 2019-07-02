В Тюмени участились случаи краж велосипедов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-02T14:36:51+03:00

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Тюменцы все чаще обращаются в правоохранительные органы по случаю краж велосипедов.

– Неизвестные из подъездов жилых дворов, сломав страховочные тросы, похитили четыре велосипеда, оставленных без присмотра. В настоящее время злоумышленники разыскиваются. Стражи правопорядка просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев преступления. Стоимость похищенных велосипедов составляет более 45 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там отметили, что по этим фактам возбуждены уголовные дела. Угонщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Тюменская полиция настоятельно рекомендует не оставлять велосипед без присмотра даже на короткое время. Также можно сделать его фотографию и сохранить технический паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU