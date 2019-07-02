Ушел из жизни председатель тюменского областного совета ветеранов Игорь Шаповалов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-02T14:17:55+03:00

Почетный гражданин Тюменской области скончался на 88 году жизни

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В Тюмени скончался председатель областного Совета ветеранов Игорь Шаповалов. Почетный гражданин Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на 88 году жизни.

Игорь Шаповалов стоял у истоков создания нефтегазового комплекса Западной Сибири, принимал активное участие в обустройстве нефтяных месторождений, а также в развитии газовой промышленности тюменского Севера. Под его руководством организовывались крупнейшие предприятия, строились автомагистрали.

Заслуги Игоря Шаповалова неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Он был лауреатом Ленинской премии, заслуженным строителем РСФСР, обладателем орденов Трудового Красного Знамени.

Известно, что известный в регионе деятель мечтал написать книгу о жизни и судьбе своего поколения, но так и не успел.

О времени и месте прощания с председателем областного Совета ветеранов пока не сообщается. Редакция "Комсомольской правды-Тюмень" выражает соболезнования родным и близким Игоря Шаповалова.

ИСТОЧНИК KP.RU