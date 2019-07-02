Тюменские КВНщики рассмешат зрителей Первого канала
Команды КВН «Наполеон Динамит» и «Омутинка» представят Тюменскую область на Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2019», который пройдет в Светлогорске.
«Наполеоновцы» третий год подряд участвуют в «Голосящем КиВиНе», для «Омутинки» же это первая игра. Команда, кстати, представляет Тюменскую областную региональную организацию Всероссийского общества инвалидов.
– В прошлом году мы не взяли ни одной заветной «птички», но в этом году настроены серьезнее и надеемся, что удача повернется к нам лицом, — рассказала директор «Омутинок» Ирина Белобородова.
Сейчас участники пишут материал и много репетируют. В Светлогорск они отправятся 12 июля. Зрители Первого канала смогут увидеть игру лишь в конце сентября – начале ноября.
Список участников гала-концерта пока неизвестен: обычно на фестивале выступают порядка двадцати команд, которые прошли строгий отбор.
ИСТОЧНИК KP.RU