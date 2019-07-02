Тюменские КВНщики рассмешат зрителей Первого канала

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-02T14:57:45+03:00

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Команды КВН «Наполеон Динамит» и «Омутинка» представят Тюменскую область на Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2019», который пройдет в Светлогорске.

«Наполеоновцы» третий год подряд участвуют в «Голосящем КиВиНе», для «Омутинки» же это первая игра. Команда, кстати, представляет Тюменскую областную региональную организацию Всероссийского общества инвалидов.

– В прошлом году мы не взяли ни одной заветной «птички», но в этом году настроены серьезнее и надеемся, что удача повернется к нам лицом, — рассказала директор «Омутинок» Ирина Белобородова.

Сейчас участники пишут материал и много репетируют. В Светлогорск они отправятся 12 июля. Зрители Первого канала смогут увидеть игру лишь в конце сентября – начале ноября.

Список участников гала-концерта пока неизвестен: обычно на фестивале выступают порядка двадцати команд, которые прошли строгий отбор.

ИСТОЧНИК KP.RU