Тюменец приютил 30 мигрантов в маленькой однушке

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-02T13:53:13+03:00

Тюменцу грозит три года тюрьмы за прописку мигрантов. Фото: Ольга Крыльцова

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Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

– Молодой человек с 11 февраля по 12 марта этого года предоставил уведомления о прибытии к нему в однокомнатную квартиру площадью 18 квадратных метров, в которой он проживал с родными, 30 мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство утвердило по этому уголовному делу обвинительный акт. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU