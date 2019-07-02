2019-07-02T12:20:23+03:00
Общество

Отслеживать задержки автобусов тюменцы смогут онлайн

Функция будет доступна для пользователей Android
Вадим Бегун
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Тюменцы увидят, опаздывает ли автобус.Тюменцы увидят, опаздывает ли автобус.Фото: Вадим Бегун
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Google Карты запускают новую функцию, которая позволит отслеживать задержки автобусов в режиме реального времени. Она появится в сотне городов по всему миру, где пока недоступна информация от местных транспортных агентств. В список вошла и Тюмень.

Теперь в Google Картах можно посмотреть, будет ли автобус опаздывать, какова будет длительность задержки, а также узнать более точное время в пути с учетом движения на маршруте.

– Вы будете знать, чего ожидать, еще до того, как сесть на автобус: карты покажут конкретные участки, где затруднено движение. Функция будет доступна для пользователей Android и iOS, – рассказали в пресс-службе Google.

Там добавили, что неожиданные задержки транспорта могут быстро превратить поездку из приятной в стрессовую. Именно поэтому запускается функция, которая поможет лучше спланировать поездку и чувствовать себя более комфортно в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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