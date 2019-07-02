Тюменка выдумала изнасилование, чтобы скрыть ночное отсутствие дома

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-02T12:04:07+03:00

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Жительница Тюменской области сообщила, что ее изнасиловали. Однако следователям ее доводы показались неубедительными.

Ишимским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Сорокинского района. Она подозревается заведомо ложном доносе.

– 32-летняя женщина написала заявление о совершении в отношении нее незнакомым мужчиной действий сексуального характера. Однако указанные в заявлении обстоятельства своего подтверждения не нашли и были опровергнуты в ходе проверки. Было принято решение принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, – рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

Позже женщина призналась, что своей выдуманной историей хотела оправдаться перед своим сожителем за отсутствие дома ночью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU