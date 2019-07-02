2019-07-02T11:30:00+03:00
Происшествия

Начальника и его подчиненного привлекут к ответственности за рубку леса в Тюменской области

На имущество лесорубов наложен арест
Вадим Бегун
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На семь лет могут сесть в тюрьму тюменские лесорубы.На семь лет могут сесть в тюрьму тюменские лесорубы.Фото: Виктория Аввакумова
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24-летний начальник участка Упоровского филиала Тюменской авиабазы и лесник срубили хвойные деревья и продали древесину. Они убедили покупателя, что все законно.

Следственным отделом МО МВД России «Заводоуковский» окончено производство по уголовному делу по факту незаконной рубки, совершенной жителем Тюмени и его подчиненным. Из материалов дела следует, что 24-летний мужчина, являющийся начальником Упоровского филиала Тюменской авиабазы, и лесник подыскали человека, которому планировали продать древесину.

– Молодые люди убедили покупателя в законности рубки. Конечно, фактического разрешения на осуществление данных работ у них не было. С декабря 2018 по февраль 2019 года была осуществлена вырубка хвойных деревьев в количестве 44 штук, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что за древесину обвиняемые получили 20 тысяч рублей.

Ущерб же, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 1 200 000 рублей. Мужчины могут попасть в тюрьму на срок до семи лет. На их имущество наложен арест на сумму 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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