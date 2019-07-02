Почти треть сетей Тобольска признаны ветхими
В Тобольске 27% сетей признаны ветхими. Виной тому – недостаточное финансирование.
Рабочее совещание по развитию сферы ЖКХ провел в Тобольске губернатор региона Александр Моор. На нем чиновники обсудили состояние тепловых сетей, треть которых на сегодняшний день являются ветхими. Такая ситуация возникла в результате недоремонтов из-за недостаточного финансирования. Чтобы привести их порядок, следует увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.
– Город растет, появляются новые технологии, поэтому сегодня мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку. Сети должны работать с минимальным количеством инцидентов. Надо повышать качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, – заявил Моор.
Кроме того, чиновники подняли вопрос функционирования городской котельной №1, которая используется как насосная станция. Оборудование и само здание имеют высокий износ. Губернатором принято решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU