Почти треть сетей Тобольска признаны ветхими

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-02T11:46:55+03:00

Трубы нужно ремонтировать несколько раз за сезон

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В Тобольске 27% сетей признаны ветхими. Виной тому – недостаточное финансирование.

Рабочее совещание по развитию сферы ЖКХ провел в Тобольске губернатор региона Александр Моор. На нем чиновники обсудили состояние тепловых сетей, треть которых на сегодняшний день являются ветхими. Такая ситуация возникла в результате недоремонтов из-за недостаточного финансирования. Чтобы привести их порядок, следует увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.

– Город растет, появляются новые технологии, поэтому сегодня мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку. Сети должны работать с минимальным количеством инцидентов. Надо повышать качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, – заявил Моор.

Кроме того, чиновники подняли вопрос функционирования городской котельной №1, которая используется как насосная станция. Оборудование и само здание имеют высокий износ. Губернатором принято решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU