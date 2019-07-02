2019-07-02T11:46:55+03:00
Общество

Почти треть сетей Тобольска признаны ветхими

Трубы нужно ремонтировать несколько раз за сезон
Вадим Бегун
Поделиться:
План на ближайшую пятилетку есть.План на ближайшую пятилетку есть.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тобольске 27% сетей признаны ветхими. Виной тому – недостаточное финансирование.

Рабочее совещание по развитию сферы ЖКХ провел в Тобольске губернатор региона Александр Моор. На нем чиновники обсудили состояние тепловых сетей, треть которых на сегодняшний день являются ветхими. Такая ситуация возникла в результате недоремонтов из-за недостаточного финансирования. Чтобы привести их порядок, следует увеличить объемы сезонных ремонтов в несколько раз.

– Город растет, появляются новые технологии, поэтому сегодня мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку. Сети должны работать с минимальным количеством инцидентов. Надо повышать качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, – заявил Моор.

Кроме того, чиновники подняли вопрос функционирования городской котельной №1, которая используется как насосная станция. Оборудование и само здание имеют высокий износ. Губернатором принято решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени за волокиту оштрафовали руководителя ТРИЦ
Случаи заражения клещевым энцефалитом среди тюменцев единичны
Отслеживать задержки автобусов тюменцы смогут онлайн
Тюменка выдумала изнасилование, чтобы скрыть ночное отсутствие дома
Начальника и его подчиненного привлекут к ответственности за рубку леса в Тюменской области
В Тюмени объявлен старт сбора вопросов на конференцию «Применение медиации для разрешения семейно-правовых споров»
В Тюменской области осудят автоледи, которая пьяной села за руль и сбила пешехода
Тюменская область готовится к Единому дню голосования
Уникальный метод лечения рака применили тюменские врачи
Тюменец схватился за нож, когда ему отказали в приготовлении ужина
Пожилых тюменцев обучат онлайн
Аналитики рассказали, кто зарабатывает больше всех в Тюмени
В Тюмени пьяный «шутник» бросался в прохожих муляжом гранаты
В Тюмени состоится фестиваль домашних животных
Нового председателя представили в Тюменском областном суде
Тюменец из ревности пытался задушить сожительницу и ударил ее топором
В Тюмени пройдут бесплатные концерты и лекции
Погода на 2 июля в Тюмени: вечером небо нахмурится
В тюменском экопарке укрепят дорожки по просьбе горожан
МегаФон и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента
Тюменец незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире и курил спайс
Татарстанские приставы незаконно арестовали счета тюменца, приняв его за должника
Тюменцев напугал пожар на Червишеском тракте
Известный научный центр Тюмени могут ликвидировать