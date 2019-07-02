2019-07-02T11:03:05+03:00
Общество

В Тюмени объявлен старт сбора вопросов на конференцию «Применение медиации для разрешения семейно-правовых споров»

Горожанам ответят специалисты по урегулированию конфликтов
Вадим Бегун
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Фото - pixabay.com.Фото - pixabay.com.
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В Тюмени 8 июля пройдет онлайн-конференция на тему «Применение медиации для разрешения семейно-правовых споров». Уже сейчас горожане могут задать свои вопросы по этой теме.

– Важно понимать, что в ситуации развода в первую очередь страдают дети, зачастую мы наблюдаем депрессии и деструктивное поведение детей в этот период. Родителям важно не допустить или хотя бы минимизировать негативное влияние развода на детей, и ни в коем случае не превращать ребенка в разменную монету в своих спорах. Семейная медиация – достаточно новый инструмент в работе с семьей, находящейся в кризисном состоянии, но безусловно, очень важный и действенный, – отмечает координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова.

На вопросы горожан ответят директор Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права Юрий Даровских и ведущий специалист Центра Юлия Холодионова.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 8 июля 2019 года. Задать их можно уже сейчас, пойдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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