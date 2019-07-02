Тюменская область готовится к Единому дню голосования

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-02T10:21:34+03:00

Подготовка к единому дню голосования в регионе вступила в активную фазу Фото: Кира Санникова

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Этой осенью, 8 сентября, в России пройдет более 50 полноценных избирательных кампаний. Не стала исключением и Тюменская область. О подготовке к предстоящим выборам журналистам рассказали сегодня, 2 июля, на совещании в Избирательной комиссии Тюменской области.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Сергей Халин, на территории региона пройдут основные и дополнительные муниципальные выборы. Так, в городе Ялуторовск избирателям представит определить список депутатов по всем 20 мандатам. В Тобольске пройдут дополнительные выборы в городскую думу.

В Тюменском районе также пройдут дополнительные выборы депутатов думы. По 14 территориям региона пройдут основные выборы депутатов представительных органов сельских поселений Тюменской области.

Ожидается, что основное внимание избирателей будет приковано к дополнительным выборам в Тюменскую областную думу. Напомним, место в региональном парламенте стало вакантно после ухода Олега Чемезова. Народный избранник перешел на работу в правительство Свердловской области, где стал заместителем губернатора.

- Подготовка к единому дню голосования вступила в активную фазу. На 8 сентября ЦИК уже разработал логотип. В нашем регионе также разработан логотип дополнительных выборов в Тюменскую областную Думу. Составлен календарный план. Поступили заявки от 44 региональных отделений политических партий. Заверяем списки, - отметил Сергей Халин.

Он напомнил, что определен и размер средств, который кандидаты могут израсходовать на предвыборную кампанию. Так, участники довыборов в областную думу вправе потратить не более 10 миллионов рублей, для выборов в сельских поселениях затраты не должны превышать 100 тысяч рублей.

В ходе совещания председатель Облизбиркома Сергей Халин призвал средства массовой информации региона принять участие в конкурсе на лучшее размещение в СМИ информации о выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU