2019-07-02T10:18:00+03:00
Здоровье

Уникальный метод лечения рака применили тюменские врачи

Традиционными технологиями пациента лечить было нельзя
Вадим Бегун
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Для тюменских врачей нет безнадежного дела.Для тюменских врачей нет безнадежного дела.Фото: Ольга Крыльцова
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Врачи «Медицинского города» впервые применили ультрасовременный метод лечения рака. Они доставили препарат в опухоль пациента с помощью микросфер размером всего в 0,2 миллиметра.

В медицинский центр обратился мужчина, у которого был диагностирован рак правой доли печени. В ходе обследования стало понятно, что лечить пациента традиционными методами, применяя химиотерапию и хирургическое лечение, не представляется возможным. Однако врачи «Медицинского города» все же взялись за дело.

– Они провели первую в Тюменском регионе химиоэмболизацию опухоли печени с использованием микросфер, насыщенных химиотерапевтическим препаратом. Этот вид лечения является на сегодняшний день ультрасовременным и доступным только в высокоспециализированных медицинских центрах, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина.

Она добавила, что в ходе операции производится всего лишь полуторамиллиметровый прокол кожи пациента, а использование наркоза не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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