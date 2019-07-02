Тюменец схватился за нож, когда ему отказали в приготовлении ужина

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-02T09:37:00+03:00

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Житель Тюменской области причинил своей сожительнице легкие телесные повреждения. Потерпевшая отказалась приготовить ему ужин.

На пульт дежурной части Нижнетавдинского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения села Велижаны о том, что к ним доставлена местная жительница с телесными повреждениями.

– Потерпевшая и ее сожитель распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт. 42-летний мужчина попросил у 58-летней женщины приготовить ужин, на что получил отказ в грубой форме. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им гражданку в бок, после чего удалился в другую комнату. Потерпевшая незамедлительно позвонила в скорую помощь, – рассказала пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД «Тюменский» Надежда Зарецкая.

Она отметила, в что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU