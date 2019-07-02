Тюменец схватился за нож, когда ему отказали в приготовлении ужина
Житель Тюменской области причинил своей сожительнице легкие телесные повреждения. Потерпевшая отказалась приготовить ему ужин.
На пульт дежурной части Нижнетавдинского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения села Велижаны о том, что к ним доставлена местная жительница с телесными повреждениями.
– Потерпевшая и ее сожитель распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт. 42-летний мужчина попросил у 58-летней женщины приготовить ужин, на что получил отказ в грубой форме. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им гражданку в бок, после чего удалился в другую комнату. Потерпевшая незамедлительно позвонила в скорую помощь, – рассказала пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД «Тюменский» Надежда Зарецкая.
Она отметила, в что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU