2019-07-02T09:16:45+03:00
Общество

Пожилых тюменцев обучат онлайн

Пенсионеры могут записаться на курсы, не выходя из дома
Вадим Бегун
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Пожилые тюменцы могут обучаться, не выходя из дома. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Пожилые тюменцы могут обучаться, не выходя из дома. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюменской области начал работать модернизированный интернет-портал «Старшее поколение». Он адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Усовершенствованный портал поможет пожилым пользователям узнать об актуальных событиях, происходящих в области, о культурно-досуговых мероприятиях, скидках на услуги предприятий. Кроме того, на портале размещена правовая и финансовая информации,

– Здесь же работает специальный раздел, в котором размещается информация о проектах, реализуемых в муниципальных образованиях. Так, предусмотренная онлайн-запись позволит пожилым людям, желающим бесплатно получить новые знания, выбрать понравившийся проект и записаться на него, не выходя из дома, – рассказывает пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.

Напомним, три последние года подряд Тюменская область входила в топ-10 самых активных регионов – участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету».

ИСТОЧНИК KP.RU

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