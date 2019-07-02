Пожилых тюменцев обучат онлайн
В Тюменской области начал работать модернизированный интернет-портал «Старшее поколение». Он адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Усовершенствованный портал поможет пожилым пользователям узнать об актуальных событиях, происходящих в области, о культурно-досуговых мероприятиях, скидках на услуги предприятий. Кроме того, на портале размещена правовая и финансовая информации,
– Здесь же работает специальный раздел, в котором размещается информация о проектах, реализуемых в муниципальных образованиях. Так, предусмотренная онлайн-запись позволит пожилым людям, желающим бесплатно получить новые знания, выбрать понравившийся проект и записаться на него, не выходя из дома, – рассказывает пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.
Напомним, три последние года подряд Тюменская область входила в топ-10 самых активных регионов – участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету».
ИСТОЧНИК KP.RU