Аналитики рассказали, кто зарабатывает больше всех в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-02T08:51:00+03:00

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Специалисты в области тяжелого машиностроения зарабатывают в среднем порядка 72 тысяч рублей в Тюмени. Это самая высокооплачиваемая сфера в городе.

Средняя предлагаемая зарплата по Тюмени в первом полугодии составила 37,5 тысячи рублей, по Тюменской области – 39,8 тысячи, таковы данные анализа базы вакансий hh.ru.

Аналитики HeadHunter выяснили, компании каких отраслей предлагали своим сотрудникам наиболее высокий доход. Выяснилось, что лидеры по зарплатному предложению в Тюмени и других городах области отличаются. Так, более других получают специалисты в области тяжелого машиностроения (средняя предлагаемая зарплата в первом полугодии составила 72 тысячи рублей), далее идет сфера нефти и газа (61,2 тысячи рублей), строительства (60 тысяч рублей), металлургии (50 тысяч рублей) и добывающая отрасль (45 тысяч рублей).

Также стало известно, что в остальных населенных пунктах Тюменской области спросом пользуются рабочие химического производства. В среднем они получают порядка 51 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU