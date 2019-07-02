В Тюмени пьяный «шутник» бросался в прохожих муляжом гранаты

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-02T07:58:44+03:00

К счастью, никто от его действий не пострадал.

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении безработного 33-летнего тюменца, который подозревается в хулиганстве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступила информация о местных жителей о хулиганской выходке. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка установили, что ночью во дворе на 50 лет Октября мужчины распивали алкоголь. Во время застолья подозреваемый решил повеселиться и достал из кармана охолощённый пистолет и муляж гранаты.

Компания отправилась гулять по дворам, где злоумышленник несколько раз выстрелил холостыми патронами в воздух. Затем мужчина решил бросить муляж гранаты в идущих горожан, чтобы устроить им «розыгрыш» и напугать до потери пульса. К счастью, никто от его действий не пострадал.

Теперь ему грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы на 5 лет или лишение свободы на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU