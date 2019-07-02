Нового председателя представили в Тюменском областном суде

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-02T06:58:46+03:00

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В Тюменском областном суде состоялось вступление в должность нового председателя. Вячеслав Антропов пробудет в должности ближайшие шесть лет.

Губернатор Александр Моор поздравил нового руководителя, отметив, что многолетний опыт в системе правосудия поможет Антропову в решении поставленных задач.

– Тюменская область в последние годы динамично развивается по разным направлениям, во многом это заслуга всех органов власти, которые профессионально и слаженно работают. Конструктивное взаимодействие во всех сферах очень важно. Только так мы сможем обеспечить необходимый прорыв, о котором говорит президент и достичь целей, поставленных главой государства по реализации национальных проектов, – заявил Моор.

Глава региона также выразил слова благодарности Анатолию Сушинских, занимавшего ранее должность председателя Тюменского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU