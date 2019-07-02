2019-07-02T06:58:46+03:00
Общество

Нового председателя представили в Тюменском областном суде

Вячеслава Антропова поздравил губернатор региона
Вадим Бегун
Поделиться:
Анатолий Сушинских ушел в отставку. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.Анатолий Сушинских ушел в отставку. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменском областном суде состоялось вступление в должность нового председателя. Вячеслав Антропов пробудет в должности ближайшие шесть лет.

Губернатор Александр Моор поздравил нового руководителя, отметив, что многолетний опыт в системе правосудия поможет Антропову в решении поставленных задач.

– Тюменская область в последние годы динамично развивается по разным направлениям, во многом это заслуга всех органов власти, которые профессионально и слаженно работают. Конструктивное взаимодействие во всех сферах очень важно. Только так мы сможем обеспечить необходимый прорыв, о котором говорит президент и достичь целей, поставленных главой государства по реализации национальных проектов, – заявил Моор.

Глава региона также выразил слова благодарности Анатолию Сушинских, занимавшего ранее должность председателя Тюменского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24