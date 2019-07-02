В Тюмени пройдут бесплатные концерты и лекции

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-02T05:39:51+03:00

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Молодежный театральный центр «Космос» запускает летнюю кампанию «Искусство вкусно». Для жителей Тюмени в июле и августе пройдут открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии и даже баттлы.

Начнется летняя кампания 4 июля в 19.00 с занятия по дэнсхоллу. Его под открытым небом проведет Катерина Толстихина, тренер федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта Dancehall army.

– Когда искусство создается здесь и сейчас, рядом с тобой, оно становится честным. Отношения между артистом и зрителем в таком случае строятся доверительные и максимально искренние, – рассказала художественный руководитель театрального центра «Космос» Мария Хайбуллина.

Еще одной составляющей кампании станут образовательные лекции. Первая под названием «Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?» пройдет 9 июля в 18.00. О том, с чего началась современная драматургия, расскажет Александрина Шаклеева, театровед, член Ассоциации театральных критиков России.

А на следующий день зрителей приглашают на читку пьесы «С училища» Андрея Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU