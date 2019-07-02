2019-07-02T06:19:50+03:00
Происшествия

Тюменец из ревности пытался задушить сожительницу и ударил ее топором

Свою вину мужчина полностью признал
Вадим Бегун
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Бью - значит люблю, считает тюменец. Фото - pixabay.com.Бью - значит люблю, считает тюменец. Фото - pixabay.com.
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В Омутинском районе полицейские задержали мужчину, угрожавшего топором сожительнице. Орудие изъято.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» позвонила 38-летняя жительница деревни Крутинская. Перепуганная женщина сообщила, что между ней и сожителем возникла ссора.

– В ходе разбирательств мужчин, угрожая убийством, начал душить потерпевшую, а затем схватил топор и ударил ее обухом по спине, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемы задержан и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Топор изъят. Мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок возникшим приступом ревности.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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