Тюменец из ревности пытался задушить сожительницу и ударил ее топором
В Омутинском районе полицейские задержали мужчину, угрожавшего топором сожительнице. Орудие изъято.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» позвонила 38-летняя жительница деревни Крутинская. Перепуганная женщина сообщила, что между ней и сожителем возникла ссора.
– В ходе разбирательств мужчин, угрожая убийством, начал душить потерпевшую, а затем схватил топор и ударил ее обухом по спине, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что подозреваемы задержан и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Топор изъят. Мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок возникшим приступом ревности.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU