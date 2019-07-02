Погода на 2 июля в Тюмени: вечером небо нахмурится

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-02T05:00:28+03:00

В Тюмени, наконец, не будет дождя. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 2 июля, в Тюмени утро будет ясным. Однако днем и вечером погода станет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +16, +17 градусов, днем потеплеет до 24 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +25. Вечером столбик термометра опустится до отметки +23 градусов.

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинали заносить мед и заливать соты. Поскольку день был посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению: «Если пчелы летают в основном у своих ульев, то скоро ожидай дождя; становятся злее, чаще жалят – перед засухою; сидят на стенках улья – к сильной жаре».

ИСТОЧНИК KP.RU